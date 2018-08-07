Doların ateşi nasıl düşecek?

Uzmanlara göre, Erdoğan aklındaki planı bir an önce açıklamalı.







Tutukluyken ev hapsine alınan Rahip Andrew Brunson krizinin üzerinden geçen sekiz günde Türk Lirası yüzde 8.1 oranında değer yitirdi. ABD ile krizde mutabakata varıldığı haberlerinin etkisiyle dolar 5.20 seviyesinin altına inse de, TL'deki değer kaybı hem özel sektörü hem de bankaları sarsmaya devam ediyor.





DW Türkçe'den Aram Ekin Duram'ın haberine göre, dövizdeki bu yükselişi durdurabilecek tek şey, Erdoğan'ın ekonomi politikalarını piyasaların talepleriyle eş güdümlü hale getirmesi.

Türkiye'de Dolar ve Euro kuru, ABD ile yaşanan Rahip Brunson krizinin ardından haftanın ilk işlem günü olan pazartesi günü rekor seviyeleri gördü. Bu sabah ise ABD ile mutabakata varıldığı haberleri sonrasında Dolar kuru 5,20'nin altına kadar geriledi.

Ancak bu gerilemeye karşın, Türk Lirası'ndaki durdurulamayan değer kaybı gerek bankacılık sektöründe gerekse özel sektör tarafında yaşanabilecek bir "kredi krizi" endişesini artırıyor.

DW Türkçe'ye konuşan uzmanlara göre, Dolar'ın ateşini düşürecek tek seçenek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüteceği ekonomi politiklarının piyasalara güven verecek şekilde yeniden düzenlenmesi.

Merkez Bankası durduramadı

Dün Türk Lirası, Dolar ve Euro karşısında tarihi düşük seviyeye inerken, geç saatlerde Dolar 5,42 Euro ise 6,20 TL'ye kadar çıkarak başta iş dünyası olmak üzere toplum kesimlerinde kısa süreli bir paniğe neden oldu.

Kurlardaki sert yükselişte Türkiye-ABD ilişkilerinde Rahip Brunson krizi ile ortaya çıkan "yaptırım tehlikesi" ve ABD'nin başlattığı İran ambargosu önemli rol oynadı.

Dolardaki yükselişin önüne geçmek amacıyla dün zorunlu karşılıklara ilişkin değişiklik yapan Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü. Bu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar dolar bankaların kullanımına geçirilmiş oldu. Ancak Merkez Bankası'nın bu müdahalesine rağmen, kur gece yarısı uluslararası piyasada 5,4223'e kadar yükseldi.



Dolar 7 TL'ye kadar çıkar mı?

Bu sabah saatlerinde ABD ile ön mutabakat sağlandığına ve 2 gün içinde Türkiye'den ABD'ye bir heyet gideceğine ilişkin haberler ile Dolar kuru 5,20 seviyelerine geriledi. Dün 6,22'ye kadar çıkan Euro ise bu sabah saatlerinde 6 liradan işlem görmeye başladı. Bununla birlikte, gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi ise bu sabah rekor seviye olan yüzde 19,91'den açıldı.

Dolar kurunda yaşanan bir miktar düşüşe rağmen, piyasalardaki dalgalı seyir devam ediyor. ABD ile yaşanan gerginliğin tırmanma ihtimali ve özellikle Türkiye'nin ekonomi politikalarına olan güvensizliğin sürmesi halinde, Dolar'da önce 5,50 seviyesinin daha sonra ise 7 TL'ye kadar uzanabilecek bir "ralli"nin yaşanması ihtimali, piyasa kulislerinde giderek daha fazla dile getiriliyor.

Bankacılık sektöründe 'kredi' korkusu artıyor

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir bankacı, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, dünden beri kurlarda yaşanan tarihi zirvelere ilişkin olarak, ''Artık kurdaki yükselişin ucunu bucağını göremiyoruz. Böyle giderse 7 de olur, 8 de olur'' diye konuşuyor.

Merkez Bankası'nın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sembolik de olsa bir faiz artırımı yapmamasının finans piyasalarında "büyük bir hata" olarak değerlendirildiğini dile getiren bankacı, ''Bundan sonra bankacılık sektörünün en büyük korkusu, dışardan borç para bulamamak. Bu artık kurlardan da faizlerden de çok daha önemli. Eğer borçlanmaya çıktığımızda yabancılardan beklediğimiz kadar kredi alamazsak, işte o zaman kriz başlamış olur'' diyor.

Peki, son bir yılda Dolar karşısında yüzde 50'ye yakın değer kaybeden Türk Lirası'ndaki erime, nasıl engellenecek? Doların ateşini söndürmek mümkün mü?