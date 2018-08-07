Samanyolu Haber /Gündem / İran , Rusya'yı ABD'nin ambargosuna destek vermekle suçladı /07 Ağustos 2018 15:05

İran , Rusya'yı ABD'nin ambargosuna destek vermekle suçladı

İran’ın OPEC Temsilcisi Erdebili, Rusya'yı ABD’nin İran ambargosuna destek olmakla suçladı.

SHABER3.COM

İran’ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili, Rusya'yı, ABD’nin İran ambargosuna destek olmakla suçladı.

Rusya'nın günlük petrol üretiminde artış sağlama kararına atıf yapan Erdebili, "Rusya ve Suudi Arabistan günlük petrol üretiminde artış sağlayarak, ABD’nin İran ambargosuna destek oluyor." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre Erdebili, bu şekilde Rusya'nın Küresel Petrol Azaltma Anlaşması'na aykırı hareket ettiğini vurgulayarak, "Rusya'nın aldığı bu karar petrol üreten ülkeler arasındaki yüksek iş birliğini tehlikeye atıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, ABD Başkanı Donald Trump lehine hareket ettiğini öne süren Erdebili, söz konusu ülkelerin sergilediği yaklaşımları 'düşmanca' şeklinde nitelendirdi.
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