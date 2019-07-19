Dolardan vazgeçilemiyor: Döviz hesaplarında yeni rekor

Merkez Bankası (MB) verilerine göre 12 Temmuz ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 337 milyon dolar artışla 115.85 milyar dolar ile rekor seviyeye gelirken, kurumların ise 104.3 milyon dolar azalışla 69.68 milyar dolara geriledi.









Yurt içi yerleşiklerin mevduat ve fonları 21 Haziran haftasında 186.6 milyar dolar ile tarihi rekor seviyeye yükselmişti.





Yurt içi yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış göstermişti. Bireysel yatırımcılar yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırmıştı.





Analistlere göre bireysel yatırımcının kendini korumaya alma güdüsünün yanı sıra kurda daha fazla yükseliş olacağı beklentisi de döviz talebini artırıyor.