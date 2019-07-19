İSPARK yönetimi hâlâ ihale dağıtıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş.’nin (İSPARK) yönetimi, 23 Haziran seçimlerinin ardından istifa etmeyerek koltuklarında oturmaya devam ediyor.





İSPARK, 23 Haziran seçimlerinden sonra Kamu İhale Yasası’nın “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumunda kullanılmasına izin verdiği pazarlık yöntemi kullanılarak 894 bin 480 TL’lik araç kiralama ihalesi yaptı.





İHALE DOKÜMANI EKAP’TA YOK

Üç aylık süreyle sürücüsüz ve yakıt hariç olarak yapılan kiralamaya ilişkin ihale dokümanları Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yayımlanmadı. İhale kapsamında kiralanan araçların saysı, marka, model gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılmadı.





SORU İŞARETLERİNİ HAKLI KILDI

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı BirGün’e yaptığı açıklamada, İstanbul’da 16 milyon İstanbullunun iradesini temsil eden yeni bir Belediye Başkanı olduğunu bildirerek, “Başkan’ın ihalelerle ilgili hassasiyeti ortadayken yapılan bu ihale doğru olmamıştır. Mazbatanın alınmasından kısa süre sonra yapılan bu ihale iştiraklerin yönetimiyle ilgili soru işaretlerini tekrar haklı kılmıştır” diye konuştu.





GÖREV SÜRELERİNİ UZATTILAR

Bu arada, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da İSPARK Yönetim Kurulu’nun görev süresinin seçimlerden önce 2020’ye kadar uzatıldığını bildirdi. Büyük gelirleri olmasına rağmen zarar eden şirketlerin başında İstanbul Otopark İşletmeleri Anonim Şirketi’nin geldiğini bildiren Karabat, “İptal edilen 31 Mart seçiminin ardından mevcut yönetim kurulu, etik dışı bir kararla 2020’ye kadar görev süresini uzatmış. Daha da vahimi yönetim kurulunun olağanın üç dört katı olduğu görülüyor” dedi.