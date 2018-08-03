Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolardan sabah rekoru /03 Ağustos 2018 09:18

Dolardan sabah rekoru

Dolar/TL kurunda kurunda yukarı yönlü hareket sürüyor. Kur, bugün rekor tazeleyerek 07.57'de 5.1138 seviyesinden işlem gördü.

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Beyaz Saray, Brunson davasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldı. Karar sonrasında sert yükselen dolar/TL kuru, Çarşamba günü geç işlemlerde 5 seviyesinin üzerini görerek tüm zamanların zirvesine tırmandı.

Söz konusu karar, yurt içi piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Türkiye 10 yıllıklarının faizi Perşembe günü yüzde 19.22 ile rekor kırarken, Borsa İstanbul 100 (BIST 100) Endeksi günü yaklaşık yüzde 2.75 ekside tamamladı.

Dolar/TL de 07.57'de 5.1'i aşarak tarihi rekorunu kırdı.
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