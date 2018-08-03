ABD'li bakan Pompeo Çavuşoğlu'yla görüştü: Yaptırımlarda ciddiyiz

ABD, Papaz Andrew Brunson davası nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı. ABD'den yapılan açıklamaya göre yaptırımlar kapsamında, iki bakanın ABD'deki mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirleri donduruldu ve ABD vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir iş ve işlem yapması yasaklandı.







ABD'nin bu kararının ardından ilk yüz yüze görüşme Pompeo ve Çavuşoğlu arasında gerçekleşti.





Reuters, görüşme sonrası bakanların 'çözüm için mutabık kaldıklarını' duyururken Pompeo, "Yaptırımlar ciddiyetimizi gösteriyor" dedi.





Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Taraflar, sorunların çözümü için birlikte çalışacak" denildi.





Çavuşoğlu — Pompeo görüşmesinde başta İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın durumu, iki Türk bakanın ABD tarafından yaptırım listesine alınması ve Türkiye'ye yeni nesil savaş uçağı F-35 teslimatının geçici olarak durdurulmasını öngören tasarının ABD Senatosu'ndan geçmesi olduğu belirtiliyordu.