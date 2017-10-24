Dolar zirveyi zorluyor

Dolar/TL dün 3.69-3.72 bandında dalgalanmasının ve yüzde 1'i aşan yükselişinin ardından 3.7216'yı test ettikren sonra bugün erken saatlerde 3.71 seviyelerinde işlem görüyor.

5 yıllık tahvilin faizi 22 baz puan yükselerek yüzde yüzde 11.96 oldu. Hazine'nin bugün düzenleyeceği ihaleler takip edilecek.





Bu hafta gözler perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararında olacak. Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketine göre faiz oranlarında değişiklik beklenmiyor.





HSBC yolladığı notta TL'de carry cazibesinin yatırımcıları çekmeye devam edeceğini ve kurda kısa vadede yukarı yönün sınırlı olduğunu belirtti. Notta, ABD ile vize gerilimi yaşanmasa kurun 3.60'ların altında olabileceği de ifade edildi.