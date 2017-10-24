Nöroloji Derneği'nin KHK ile imtihanı

Nöroloji çeşitli dallarından hekimleri çatısı altında toplayan Türk Nöroloji Derneği (TND), AKP hükümetinin çıkardığı KHK’ler ile üniversitelerden ihraç edilen bilim insanlarını derneğin bilimsel çalışmalarından da uzaklaştırıyor. Dernek yönetiminin tutumunu protesto eden bilim insanlarını da dernek, onur kurulu kararı ile cezalandırıyor. TND yönetimi bu kararlarını meşru kılmak için de Türk Tabipler, Birliği’den (TTB) onay alınmış gibi gösteriyor ve dernek Hukuk Bürosu’nun görüşünü de tersine çevirerek gerekçelendiriyor.





Bir süre önce akademisyenlerin “Barış Bildirisi”ni imzalayan Prof. Dr. Taner Özbenli’nin KHK ile üniversiteden ihracının ardından TND yönetimi Prof. Özbenli’nin konuşmacı olarak yer alacağı “Ulusal Nöroloji Kongresi” çalışmalarına katılmasını da yasakladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Nöroloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Şahin’e de dernek yönetiminin bu kararını protesto ettiği için “kınama” cezası verildi.





Gerekçe var ama!





Tümü profesör unvanı taşıyan TND yönetimi, Prof. Özbenli’nin bilimsel çalışmalara katılımını yasaklama, bu durumu protesto eden Profesör Şahin’e kınama cezası verilmesinin gerekçesini Türk Tabipleri Birliği’nin ve gerek TND Hukuk Bürosu’nun görüşlerine dayandırdı. Oysa gerek TTB ve TND Hukuk Bürosu’nun konuyla ilgili değerlendirmelerinde şöyle deniyor:





“Derneklerin olagˆanu¨stu¨ hal su¨resince de faaliyetlerini Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun hu¨ku¨mleri ıs¸ıgˆında devam ettirme hakkına sahip oldukları, kamu go¨revinden uzaklas¸tırılan/ c¸ıkarılan/tutuklanan kis¸inin dernek yo¨netiminde veya bir bas¸ka kurulunda go¨rev almasının dernek tu¨zelkis¸iligˆini etkileyen bir yo¨nu¨ bulunmadıgˆı, fakat, uzun go¨zaltı ve tutukluluk su¨resinin u¨yenin dernek organlarında aldıgˆı go¨revini yerine getirmesinin o¨nu¨ne gec¸ecegˆi...”





Bu açık ve farklı yorumlanması mümkün olmayan değerlendirmelere karşı TND yönetiminin kararı nörolog bilim insanları arasında sert eleştirilere tepkiye yol açtı.





GENÇAY GÜRSOY’DAN TEPKİ İSTİFASI





Uzun yıllar İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde Nöroloji Anabilim Dalı başkanlığını yürüten Prof. Gencay Gürsoy, sert bir açıklama yayımlayarak TND üyeliğinden istifa etti. Prof. Gürsoy dernek yönetimine yolladığı mektubunda Prof. Özbenli’yi bilimsel kongre çalışmalarından uzaklaştırdıkları ve Prof. Hüseyin Şanlı’ya da kınama cezası verdiklerinden dolayı yönetimi kınadığını ve dernek üyeliğinden istifa ettiğini belirtti ve mektubunu “Bu tutumunuzun 12 Eylül Askeri Darbesi’ni izleyen günlerde hiçbir gerekçe gösterilmeden görevime son verilmesi üzerine Nöroloji Ders Kitabı’na yazdığım bölümün ve İstanbul Tıp Fakültesi Dergisine yazdığım bilimsel yazının ibretlik bir işgüzarlıkla alelacele çıkartılması işleminden bir farkı olmadığını esefle hatırlatmak isterim” diyerek bitirdi.