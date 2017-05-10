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Dolar yükselmeye devam ediyor: İşte açılış rakamları
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Dolar yükselmeye devam ediyor: İşte açılış rakamları
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10 Mayıs 2017 09:30
Dolar yükselmeye devam ediyor: İşte açılış rakamları
İstanbul serbest piyasada dolar 3,6150, Euro 3,9400 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,6130 liradan alınan dolar 3,6150 liradan satılıyor. 3,9380 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 3,9400 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5940 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 3,9170 lira olmuştu.
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