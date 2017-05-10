Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar yükselmeye devam ediyor: İşte açılış rakamları /10 Mayıs 2017 09:30

Dolar yükselmeye devam ediyor: İşte açılış rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6150, Euro 3,9400 liradan güne başladı.

Dolar yükselmeye devam ediyor: İşte açılış rakamları

Kapalıçarşı'da 3,6130 liradan alınan dolar 3,6150 liradan satılıyor. 3,9380 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 3,9400 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5940 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 3,9170 lira olmuştu.
<< Önceki Haber Dolar yükselmeye devam ediyor: İşte açılış rakamları Sonraki Haber >>

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Sakın şaşırmayın!

Sakın şaşırmayın!

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

ABD'de su baskınları: 11 ölü

ABD'de su baskınları: 11 ölü

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar

Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar

ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor

ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor

Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!

Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:53:24