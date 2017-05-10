Wikipedia, erişim yasağı ile ilgili Anayasa Mahkemesine dava açacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 29 Nisan’da wikipedia.org’a erişimin idari tedbir kararı nedeniyle engellendiğini duyurmuştu.
Erişim engelinin ‘Suriye İç Savaşı’na yabancı müdahalesi’ (Foreign involvement in the Syrian Civil War) ve ‘Devlet destekli terörizm’ (State-sponsored terrorism) maddelerinde Türkiye’ye ayrılan bölümler nedeniyle getirildiği ortaya çıkmıştı.
Wikipedia’nın bağlı bulunduğu vakıf, idari tedbir kararı alan Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurarak kararın kaldırılmasını istemiş, itirazı değerlendiren mahkeme, iki ayrı URL adresinde bulunan içerikten dolayı erişimin engellendiğini hatırlatarak itirazı reddetmişti.
Wikipedia’nın kararı AYM’ye taşıyacağı açıklandı.