Samanyolu Haber /Gündem / Wikipedia, erişim yasağı ile ilgili Anayasa Mahkemesine dava açacak /10 Mayıs 2017 09:29

Wikipedia, erişim yasağı ile ilgili Anayasa Mahkemesine dava açacak

Erişim yasağının kaldırılması yönündeki itirazı reddedilen ‘online ansiklopedi’ Wikipedia, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gitmeye hazırlanıyor.

Wikipedia, erişim yasağı ile ilgili Anayasa Mahkemesine dava açacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 29 Nisan’da wikipedia.org’a erişimin idari tedbir kararı nedeniyle engellendiğini duyurmuştu.

Erişim engelinin ‘Suriye İç Savaşı’na yabancı müdahalesi’ (Foreign involvement in the Syrian Civil War) ve ‘Devlet destekli terörizm’ (State-sponsored terrorism) maddelerinde Türkiye’ye ayrılan bölümler nedeniyle getirildiği ortaya çıkmıştı.

Wikipedia’nın bağlı bulunduğu vakıf, idari tedbir kararı alan Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurarak kararın kaldırılmasını istemiş, itirazı değerlendiren mahkeme, iki ayrı URL adresinde bulunan içerikten dolayı erişimin engellendiğini hatırlatarak itirazı reddetmişti.

Wikipedia’nın kararı AYM’ye taşıyacağı açıklandı.
<< Önceki Haber Wikipedia, erişim yasağı ile ilgili Anayasa Mahkemesine... Sonraki Haber >>

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Sakın şaşırmayın!

Sakın şaşırmayın!

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

ABD'de su baskınları: 11 ölü

ABD'de su baskınları: 11 ölü

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar

Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar

ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor

ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor

Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!

Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:53:09