Dolar ve Euro rekor üzerine rekor kırıyor... Dolar 4.65'i aştı....

Gün içerisinde hareketli bir seyir izleyen Euro kuru ilerleyen saatlerde yükselişini sürdürerek rekor seviyesini 5.49 TL'ye taşıdı.
Dolar kuru ise 4.54 TL'ye kadar gerilerken, sonrasında tekrar 4.66 seviyesine yükselerek rekor kırdı.
Dolar kuru, dün de rekor seviyesi olan 4.5995 TL'yi test etmişti.
10 YILLIK GETİRİ 3 HAFTADA 250 BAZ PUAN YÜKSELDİ
ABD faizlerindeki yükseliş, seçim dönemi öncesi artan harcamaların bütçeyi baskılayacağı endişesi ve TL'deki değer kaybının da etkisiyle gösterge 10 yıllık tahvilde işlem bazında bileşik faiz dün yüzde 15.22 seviyesini test etti.
Gösterge 10 yıllık tahvil getirisi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapadıktan sonra yönünü sert yukarı çevirdi. Dün spot kapanış yüzde 15.19 valörde son işlem yüzde 15.06 oldu.