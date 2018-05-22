Samanyolu Haber /Gündem / Akaryakıta bir zam daha .... /22 Mayıs 2018 09:22

Akaryakıta bir zam daha ....

Dövizde ve brent petroldeki hızlı artışa bağlı olarak akaryakıt ürünlerinde zamlar peş peşe geldi... Dün benzin fiyatına 27 kuruş motoroin fiyatına ise 32 kuruşluk bir zam yapılmıştı. EPGİS bugün bir zam haberini daha duyurdu. Benzine 25 kuruş motorine ise 23 kuruşluk bir zam yapıldı. Böylece Benzin fiyatı 6.78 kuruşa motorin fiyatı ise 6.27 kuruşa dayandı. Ancak gelen değişim ÖTV’den karşılanmış olup pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

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Türkiye’nin akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonlarını temsil eden tek işveren sendikası EPGİS, sosyal medya hesabından akaryakıta gelen yeni zamları açıkladı. Şimdiye kadar akaryakıt ve LPG'ye gelen zamları bir gün öncesinden açıklayan Petrol İşverenleri Sendikası'nın (PÜİS) seçimlere kısa süre kala bu uygulamadan vazgeçmesinin ardından devreye rakip sendika Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) girmişti. Son dönemde kayıtlı üye sayısını hızla artırarak dikkatleri çeken EPGİS akaryakıta gelen zamları ya da indirimleri bir gün önceden vatandaşlara duyurma kararı almıştı…


Vatandaşlar yapılan zamları veya indirimleri ya öğrenemiyor ya da akaryakıt almaya gittiğinde artık haberdar oluyordu. Ana akım medya zam kararlarını da artık bültenlerine yansıtmıyordu. Son bir haftada hızla yükselen doların ardından ise akaryakıta zam gecikmedi. Bu kez zammı, EPGİS, sosyal medya hesabından açıkladı.

EPGİS yaptığı paylaşımda, “22/05/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Rafineri çıkış fiyatlarında Lpg Otogaz'da 9 Kuruş/Litre zam olmuştur. Gelen değişim ÖTV'den karşılanmış olup pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

“22/05/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Rafineri çıkış fiyatlarında Motorinde 23, Benzinde 25 Kuruş/Litre zam olmuştur. Gelen değişim ÖTV'den karşılanmış olup pompa fiyatlarına yansımayacaktır” ifadeleri kullanıldı.
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