Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar yeni haftaya sakin başladı /20 Kasım 2017 09:16

Dolar yeni haftaya sakin başladı

Dolar, geçen hafta genelinde sakin bir seyir izlemesine karşın cuma günü bir ara 3.90 TL seviyesinin üzerini görmesinin ardından yeni haftaya sakin başladı. Kur, ilk işlemlerin ardından 3.86-3.87 bandında hareket ediyor.

SHABER3.COM

Dolar geçtiğimiz haftaya 3.87 TL seviyelerinden başlamış ve haftanın ilk yarısını son derece sakin bir şekilde dar bantta dalgalanarak geçirmişti. Cuma günü ise piyasa biraz daha hareketlendi. Dolar kuru bir ara 3.90 TL seviyesinin üzerine çıktı. Sonradan gelen satışlarla ise haftayı 3.87-3.88 TL seviyelerinden tamamladı.
Dolar yeni haftaya sakin başlarken, işlemler 3.86-3.87 bandında gerçekleşiyor. Dolar saat 07.15 itibariyle 3.8660 TL'den işlem görürken, euro 4.5380 TL'den el değiştirdi.

Yeni haftada ABD kaynaklı gelişmeler izlenmeye devam edilecek. Bunun yanında uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve euro/dolar paritesi de içeride kurlar üzerinde etkili olmaya devam edecek.

Öte yandan Merkez Bankası'nın cumartesi günü duyurduğu ve reel sektörün kur riskinin yönetilmesi amacıyla hazırladığı yeni ürünü, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanması kararı da piyasayı yakından ilgilendiriyor.
Toplam 350 milyon dolar tutarındaki ilk ihale bugün yapılacak.

Merkez Bankası'nın 1 ay boyunca yapacağı ihalelerle piyasaya önemli miktarda döviz vereceğini ve kurdaki baskıyı kıracağını belirten bankacılar, doların son dönemde küresel anlamda değerlendiğine dikkat çekerek, bu hamlenin kurda bir rahatlama ve gevşeme yaratmasını öngörüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolar yeni haftaya sakin başladı Sonraki Haber >>

Bütün yönleriyle Zarrab davası

Bütün yönleriyle Zarrab davası

Metiner: Zarrab'ın canı cehenneme

Metiner: Zarrab'ın canı cehenneme

ABD'de tanık koruma programı nasıl işliyor?

ABD'de tanık koruma programı nasıl işliyor?

İşte Hocaefendi'nin makale defteri

İşte Hocaefendi'nin makale defteri

Adem Yavuz Arslan: Erdoğan'ın korkusu bugüne kadar çıkan iddiaların ötesinde

Adem Yavuz Arslan: Erdoğan'ın korkusu bugüne kadar çıkan iddiaların ötesinde

'Hocaefendi'ye FETÖ deme' dedi gözaltına alındı!

'Hocaefendi'ye FETÖ deme' dedi gözaltına alındı!

Rahip Brunson'un kızı: Babam ihanete uğramış hissediyor

Rahip Brunson'un kızı: Babam ihanete uğramış hissediyor

Erdoğan: Ne notası müzik notası mı?

Erdoğan: Ne notası müzik notası mı?

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

Fatma Öğretmenin çığlığı...

Fatma Öğretmenin çığlığı...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:43:27