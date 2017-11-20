Dolar yeni haftaya sakin başladı

Dolar geçtiğimiz haftaya 3.87 TL seviyelerinden başlamış ve haftanın ilk yarısını son derece sakin bir şekilde dar bantta dalgalanarak geçirmişti. Cuma günü ise piyasa biraz daha hareketlendi. Dolar kuru bir ara 3.90 TL seviyesinin üzerine çıktı. Sonradan gelen satışlarla ise haftayı 3.87-3.88 TL seviyelerinden tamamladı.

Dolar yeni haftaya sakin başlarken, işlemler 3.86-3.87 bandında gerçekleşiyor. Dolar saat 07.15 itibariyle 3.8660 TL'den işlem görürken, euro 4.5380 TL'den el değiştirdi.





Yeni haftada ABD kaynaklı gelişmeler izlenmeye devam edilecek. Bunun yanında uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve euro/dolar paritesi de içeride kurlar üzerinde etkili olmaya devam edecek.



