Almanya'da koalisyon görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin, Hür Demokrat Parti (FPD) ve Yeşiller ile koalisyon kurma konusunda yapılan görüşmelerde çözüm bulmak için her şeyi denediğini söyledi.

Merkel, 'Jamaika koalisyonu' kurma hedefiyle yapılan ön görüşmelerde FDP'nin masadan kalktığını bildirmesinin ardından Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ile bir açıklama yaptı.





'ÇÖZÜM BULUNAMADIĞINA ÜZÜLDÜM'



