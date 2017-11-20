Almanya'da koalisyon görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin, Hür Demokrat Parti (FPD) ve Yeşiller ile koalisyon kurma konusunda yapılan görüşmelerde çözüm bulmak için her şeyi denediğini söyledi.
Merkel, 'Jamaika koalisyonu' kurma hedefiyle yapılan ön görüşmelerde FDP'nin masadan kalktığını bildirmesinin ardından Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ile bir açıklama yaptı.
'ÇÖZÜM BULUNAMADIĞINA ÜZÜLDÜM'
Söz konusu partiler ile 4 hafta boyunca yoğun müzakereler yapıldığını ifade eden Merkel, "Bir çözüm bulma konusunda hiçbir şeyi denenmemiş bırakmadığımızı CDU ve CSU için söyleyebilirim" diye konuştu. Ortak bir çözüm bulunamadığına üzüldüğünü belirten Merkel, "Uzlaşmanın başarılacağı bir yolda olduğumuza inanıyorduk" değerlendirmesinde bulundu.
Merkel, görüşmelerde merkezi konunun göç olduğunu ifade ederek, bu konuda CDU/CSU ile FDP arasında büyük farkın bulunmadığını, Yeşiller ile de anlaşmanın mümkün olabileceğini kaydetti.
Ön görüşmelerin başarıyla sonuçlanmadığı gerçeğiyle karşı karşıya olduklarına işaret eden Merkel, "Yarın Cumhurbaşkanıyla temasa geçeceğim ve durum hakkında bilgilendireceğim. Ondan sonra, gelişmelerin nasıl olacağına bakacağız. CDU ve CSU birlikte, ülke için zor saatlerde sorumluluk alacağız ve sorumluluk içinde hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.
CEM ÖZDEMİR FDP'Yİ ELEŞTİRDİ
Merkel, Başbakan olarak ülkenin geçireceği bu zor haftalarda iyi yönetilmesi için her şeyi yapacağını kaydetti. CSU Genel Başkanı Seehofer de FDP'nin görüşmelerden çekilmesinin üzücü olduğunu belirterek, müzakerelerde anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi. Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir ise FDP'nin masadan kalkmasını eleştirerek, Yeşillerin son ana kadar koalisyon kurmak için hazır olduğunu belirtti.
"Ancak bir parti hazır değildi" ifadesini kullanan Özdemir, FDP'nin bunu müzakerelerin başında hissettirdiğini savundu.
Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Başkanı Katrin Göring-Eckardt da ön görüşmelerin zor olacağının bilincinde olduklarını ve başarılı olması için ellerinden geldiğini yaptıklarını söyledi. Almanya'da 'Jamaika koalisyonu'nu kurma hedefiyle yaklaşık 4.5 haftadan beri toplantılar yapan CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler 18 Ekim'de başlamıştı.
FDP'nin bu gece masadan kalktığını açıklamasının ardından ön görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı. Almanya'da bundan sonra hükümet kurma çalışmalarının nasıl devam edeceği merak ediliyor. FDP'nin görüşmelerden çekilmesinden sonra erken seçim veya azınlık hükümeti kurma gibi seçenekler gündeme gelebilir. CDU/CSU, FDP ve Yeşillerin oluşturması beklenen hükümet seçeneği, partilerin renklerinin (siyah-sarı-yeşil) Jamaika bayrağını çağrıştırmasından dolayı 'Jamaika koalisyonu' olarak adlandırılıyordu.
Erken seçime gidilebilir
Koalisyon görüşmelerinin sona ermesi üzerine Almanya’da ne olacağı henüz belirsiz. Seçeneklerden ilki seçimlerden ikinci parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Merkel'in CDU'su ile yeniden büyük koalisyon kurması. Ancak yüzde 20,5 ile tarihi bir başarısızlık sergileyen partinin yöneticileri büyük koalisyona sıcak bakmadıklarını ve ana muhalefet rolü oynamak istediklerini çeşitli kereler ifade etti.
İkinci bir seçenek Hristiyan Demokratların Merkel yönetiminde FDP ya da Yeşiller ile bir azınlık hükümeti kurması. Meclis çoğunluğunun böyle bir hükümete dışarıdan onay vermesi halinde Merkel başbakanlığını bir azınlık hükümetiyle yola sürdürebilecek.
Üçüncü seçenek ise erken seçim. Alman anayasasına göre erken seçim için önce başbakanın seçilmesi gerekiyor. Bu durumda Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier başbakanlık için bir isim önerecek. Bu ismin Merkel olması ve Merkel'in salt çoğunluk değil görece çoğunlukla (adaylar arasında en fazla oy ile) başbakan seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı'nın Merkel'i bir azınlık hükümeti başbakanı olarak ataması da meclisi feshetmesi de mümkün. Meclisin feshi durumunda 60 gün içinde tekrar seçime gidilecek.
Merkel pazartesi günü Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bilgi alışverişinde bulunacağını açıkladı.
Öte yandan Sol Parti Eşbaşkanı Katja Kipping erken seçim çağrısı yaptı. Berliner Zeitung'a bir açıklama yapan Kipping, CDU'yu kast ederek "Siyah ampül patlayarak başarısızlığa uğradı” diye konuştu. "Şimdi olabildiğince hızlı, yeni seçim yapılmalı, zira büyük koalisyonun oluşturulmasını kimse ciddi bir biçimde arzu etmez” diyen Kipping seçimlerin demokrasi açısından en uygun sonuç olduğunu ifade etti. Katja Kipping "Orta sağ hükümetin başarısızlığa uğraması sonrası sıra sol alternatife geldi” diye konuştu.