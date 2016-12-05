Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar rekora doymuyor! /05 Aralık 2016 11:26

Dolar rekora doymuyor!

Euro dolar paritesi İtalya referandumundan çıkan sonuçla 20 ayın dibine gerilerken dolar/TL 3.56'yı aştı. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 3.54 seviyesine geriledi.

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Dolar ne kadar oldu?

Dolar saat 10.30 civarında 3.5434/3.5450 seviyelerinden işlem görüyor. Euro ise aynı saatte 3.7440/3.7541 seviyesinde.

Avrupa Piyasaları İtalya referandumunun etkilerini konuşacak. Yapılan anayasa referandumunda mağlubiyet alan İtalyan Başbakanı Matteo Renzi istifa edeceğini açıkladı. Bunun üzerine euro, ülkenin kırılgan bankalarının baskı altında kalacağı endişesiyle başlayan riskli varlıklardan kaçışa paralel olarak 20 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 1.0506’ya kadar düştü. Uzmanlar paritenin 1’e kadar inebileceğini konuşmaya başladı.

Asya piyasalarında güne 1.0685 dolar düzeyinde başlayan euro, yüzde 1.4 kayıpla 1.0505’e kadar gerileyerek Mart 2015’ten bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra 1.0543’te bulunuyor. Kapalıçarşı’da gram altın 133, çeyrek altın 219, yarım altın 439, tam altın ise 873 liradan alıcısını buluyor.
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