Beklenen ZAM geldi Benzin ve motorine büyük zam

Benzin ve motorine büyük zam geliyor!







PÜİS’ten yapılan açıklamada “6 Aralık 2016 tarihinden geçerli olmak üzere benzin ve motorinde 15 kuruş fiyat artışı beklenmektedir” ifadesi kullanıldı.





Bu mesajdan sonra resmi açıklama yapıldı





























































































BENZİN 2.5 YIL SONRA YENİDEN 5 LİRA

Zamlarla benzinin litresi 5 liralık psikolojik eşiği aşıyor. Ankara'da litresi ortalama 4,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,12 lira oldu.

Benzinin litresi İstanbul'da 4,92 liradan 5,07 liraya, İzmir'de ise 4,94 liradan 5,09 liraya yükseldi

Benzinin litre satış fiyatı en son 2014 Temmuz'unda 5 lira sınırını aşmıştı.

MOTORİN 4,5 LİRAYA DAYANDI

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,32 liradan 4,48 liraya, İstanbul'da 4,27 liradan 4,43 liraya, İzmir'de 4,30 liradan 4,46 liraya çıktı

En son 22 Kasım'da benzine 16, motorine de 11 kuruş zam yapılmıştı.

SON ZAMLARLA BİR DEPO 15,5 LİRA DAHA PAHALI Sadece son iki zam dikkate alındığında 50 litrelik bir depoyu doldurma maliyeti benzinli araçta 15,5, dizel araçta 13,5 lira artış gösterdi.







