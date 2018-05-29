Samanyolu Haber /Gündem / Dolar ne kadar oldu? /29 Mayıs 2018 10:56

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 4,5710 seviyesinde dengelendi.

SHABER3.COM


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta başlayan politika adımlarına dün de devam ederek sadeleşmeye gitmesinin ardından hızlı bir şekilde düşüş kaydeden dolar/TL, günü yüzde 2,58 azalışla 4,5825'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından bankalararası piyasanın açılışında 4,5555'i gördü ve saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4,5710 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 düşüşle 5,3120’den, sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 6,0870'ten işlem görüyor.

TCMB, dün yaptığı açıklamada, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlandığını ve uygulamaya 1 Haziran 2018'de başlanacağını bildirdi.

Analistler, açıklamanın ardından Türk lirası varlıkların değer kazandığını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 4,40 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Dün ABD ve İngiltere piyasalarının resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğunu anımsatan analistler, bugün uluslararası piyasalarda hareketliliğin artabileceğini söyledi.
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