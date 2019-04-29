Samanyolu Haber /Gündem / Dolar 7 lira olacak...Goldman Sachs'tan yeni tahmin /29 Nisan 2019 09:10

Dolar 7 lira olacak...Goldman Sachs'tan yeni tahmin

Goldman Sachs Group Inc., Türk Lirası'nın önümüzdeki 12 aylık dönemde dolar karşısında yüzde 15 değer kaybedebileceği tahmininde bulundu.

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Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçtiğimiz hafta aldığı karara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Değerlendirmede, "Türk Lirası'na desteği güçlendirmekten uzak hareketin muhtemelen lirayı en son 2018 ortasındaki kriz sırasında görülen seviyelere gönderebileceği" belirtildi.

Bloomberght'de yer alan habere göre, Zach Pandl başkanlığındaki Goldman stratejistleri, 26 Nisan tarihli notta, "Merkez Bankası'nın geçen hafta toplantı sonrası açıklamasından 'ihtiyaç duyulduğuna ek sıkılaştırmaya gidileceği' söylemini çıkarması hem faiz indirimlerine hem de para biriminin daha da değer yitirmesine kapı açtı" dedi.

Goldman TL'nin dolar karşısında önümüzdeki altı ayda 6.5 ve 12 ayda ise 7 seviyesine düşebileceği ve böylelikle önümüzdeki 1 yıllık dönemde yüzde 15 değer kaybedebileceği tahmininde bulundu. 
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