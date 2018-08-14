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Dolar 6.9 - Euro 7.9'a demir attı
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Dolar 6.9 - Euro 7.9'a demir attı
/
14 Ağustos 2018 08:34
Dolar 6.9 - Euro 7.9'a demir attı
Dolar ve Euro pazar gecesi kırdıkları rekorun ardından geriledikleri seviyeden ne aşağı, ne de yukarı hareket ediyor
SHABER3.COM
Pazar gecesi 7 sınırını aşan dolar/TL, bu sabah saatlerinde dolar/TL 6,91 seviyesinde işlem görüyor. Avro/TL ise 7,90 seviyesinde.
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