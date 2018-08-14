Samanyolu Haber /Gündem / Çocuklarda kronik ve tekrarlayıcı baş ağrılarına dikkat /14 Ağustos 2018 08:39

Çocuklarda kronik ve tekrarlayıcı baş ağrılarına dikkat

Çocukluk çağında görülen kronik ve tekrarlayıcı baş ağrılarının sebebi genellikle migrendir

SHABER3.COM

Migren tipi baş ağrıları ayda 2-4 kez ataklar şeklinde görülür ve 2 ile 48 saat arası sürer. Erişkinlerde izlenen yarım baş ağrısının aksine, çocuklarda genelde yaygın bir baş ağrısı şikayeti vardır. Bunun sebebi ise genetik olmasıdır. Migren hastası çocukların yaklaşık yüzde 70’inin ailelerinde de (anne, baba, kardeş vs…) migren hastalığı görülmektedir. Memorial hastaneleri uzmanlarına göre bu da hastalığın ailesel olduğunu gösterir.

Çocuklarda migren sıklığı yaşla birlikte artış gösteriyor. Çocukluk çağında migrenin sıklığı ortalama yüzde 3-10 dolaylarında. Ergenlikten öncesi erkek çocuklarında, ergenlik sonrası ise kız çocuklarında daha çok görülüyor. Yaş büyüdükçe bu oran daha da artıyor. Erişkinlerde migren tipi baş ağrıları erkeklere oranla kadınlarda 3 kat daha fazla izleniyor.


 
Belirtiler yaşa göre değişir

Çok küçük çocuklarda kusma ile birlikte, huzursuzluk ve uyuklama gibi davranış değişiklikleri en sık görülen belirtilerdir. Yaş büyüdükçe çoğu kez yaygın, bazen zonklayıcı tek taraflı baş ağrıları ortaya çıkar. Ağrıya; bulantı, kusma ve ışıktan, sesten aşırı rahatsız olma şikayetleri eşlik eder. Çocukluk çağı migrenin yüzde 80’i aurasız, yüzde 20’si de auralı migrendir. Auralı migrende baş ağrısından yaklaşık 10-30 dakika önce bulanık görme, yanıp sönen ışıklar, konuşma bozukluğu, hareket güçsüzlüğü gibi motor bulguların yanında vücutta iğnelenme gibi duyusal hisler oluşabilir.

Yaşam şekli değişimi migreni tetikler

Migrenli çocukların birçoğunda baş ağrısını tetikleyen çevresel faktörler tanımlanmıştır. Bunlar; açlık, stres, uykusuzluk, uyku ritminin bozulması, kafeinli içecekler, seyahat, hava sıcaklıklarının değişimi, hastalık, bazı ilaçların alımı olarak sıralanabilir. Yaşam ritminin bir şekilde değişmesi tetikleyici olabilmektedir.

İlaç tedavisi ile kontrol altına alınabilir

Yakın zamana kadar migrenin beyinde bulunan damarların bir şekilde büzülüp genişlemesi sonucu olduğu düşünülse de son zamanlarda ağrıların, beyinde dolaşan bazı kimyasal maddelerin (seratonin gibi) değişiklikleri sonucu beynin fonksiyonun bozulmasına bağlı olduğu biliniyor. Migrenin tedavisinde altın kural yaşam stilini düzenlemektir. Kişiden kişiye değişiklik gösterse de tetikleyici faktörlerden korunmak gerekir. Migreni ilaçla tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da doktor kontrolünde ve önerisiyle kullanılması önerilen başlıca üç grup ilaç vardır. Birinci grupta akut başlayan baş ağrısı, kusma, bulantı ve huzursuzluk gibi şikayetleri azaltan ilaçlardır. İkinci grupta migren baş ağrılarının uzun sürmesini önleyen veya süreyi kısaltan ilaçlar bulunmaktadır. Atağı veya atakları önlemek için; antideprasan, alerji ilaçları ve kalp ritmini düzenleyiciler ile bazı epilepsi ilaçları kullanılmaktadır.
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