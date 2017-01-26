Samanyolu Haber /Ekonomi / 6 ay önce dolar 3 TL'nin altına inecek diyen Danışman yine konuştu /26 Ocak 2017 16:47

6 ay önce dolar 3 TL'nin altına inecek diyen Danışman yine konuştu

Ağustos başında yaptığı, dolar 3 TL'nin altına inecek öngörüsü 6 ay dolmadan doların 4 TL'ye dayanmasıyla çöp olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, bu sefer de ''Fitch'ten not indirimi gelse bile ekonomiye çok etkili olacağını düşünmüyorum" dedi

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Fitch Ratings'in yarın yapacağı not değerlendirmesi hakkında konuşan Ertem, ''Fitch'ten gelecek notun olumsuz olacağı beklentisi satın alınıyor, bir not indiriminin fiyatlandığını söyleyebiliriz. Not indirimi sermaye yeterlilik rasyosuna 100-150 baz puan etki eder. Bankacılık sistemi açısından hiçbir sorun yok. Not indirimi gelse bile çok etkili olacağını düşünmüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Cemil Ertem, "Türkiye'ye doğrudan yabancı sermayeye giriş anlamında çok azalma olacağını sanmıyorum. 2017'in ikinci çeyreği itibariyle küresel alanda dolar baskısı azalabilir" diye konuştu

28 TEMMUZ'DA "KURUN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA 3 LİRANIN ALTINA İNMESİNİ BEKLİYORUM" DEMİŞTİ

28 Temmuz'da yaptığı, doların yakında 3 TL'nin altına ineceği öngörüsü tutmayan Cemil Ertem o günlerde şunu demişti:

''Kurda olumsuz bir ayrışma yaşamadık. Önümüzdeki haftalarda doların 3 seviyesinin altına inmesini bekliyorum. Ekonomi konsodilasyonu için bu dönem bir fırsat olacak. 2016 büyüme tahmininin de yukarı çıkacağını düşünüyorum''
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