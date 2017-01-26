Samanyolu Haber /Gündem / İsveç'ten Türkiye için terör uyarısı /26 Ocak 2017 18:39

İsveç'ten Türkiye için terör uyarısı

''Türkiye'ye gitmeyin Kızılay'dan uzak durun''

SHABER3.COM

İsveç'ten Türkiye için terör uyarısı geldi

İsveç’in Türkiye Büyükelçiliği, terör uyarısında bulunarak vatandaşlarından Ankara Kızılay’dan uzak durmalarını istedi.

ABD'den de aynı uyarı gelmişti. 

Trump'ın görevi devraldığı yeni Amerikan yönetiminin vatandaşlarına ilk uyarılarından biri 'artan terör tehtidi nedeniyle Türkiye'ye gitmeyin' oldu.

 ABD yönetiminin uyarısında, Türkiye’de “Amerikan karşıtı söylemin bireysel şiddet eylemlerine ilham olabileceği” ifade edilirken, OHAL koşullarına da yer ayrıldı.
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