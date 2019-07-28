Samanyolu Haber /Gündem / Dolandırıcılar bu kez Hakan Atilla’nın adını kullandı /28 Temmuz 2019 12:12

Dolandırıcılar bu kez Hakan Atilla’nın adını kullandı

Türkiye'de dolandırıcılar sınır tanımıyor. Her seferinde yeni bir taktik ve teknik uyguluyorlar.

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Bu kez de adı 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasında geçen ve geçtiğimiz günlerde yargılandığı ABD’den tahliye edilmesinin ardından Türkiye’ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın adını kullandılar.

Kendisini polis veya savcı olarak tanıtan bir kişi, aradığı vatandaşları “'Hakan Atilla davasında adınız geçiyor, paranızı bankaya yatıracağız” diyerek dolandırdı. 

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Hakan Atilla’nın adını vererek çok sayıda kişiyi dolandıran Abit B.’nin Ankara’ya geldiği haberi üzerine “Jet-Lag Operasyonu”nu başlattı.  Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Abit B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Abit B.'nin çantasındaki 500 bin liraya da el konuldu.

Abit B.'nin üç farklı dolandırıcılık suçundan kaydının bulunduğu ve alınan ifadesinde buna benzer dolandırıcılık eylemlerini yaptığını söylediği belirtildi. Sürekli uçak seyahati yaptığı belirlenen Abit B.'nin uçuşlarından kazandığı mil puanlarıyla Katar ve Dubai'ye tatile gittiği belirlendi.
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