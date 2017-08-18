Dolandırıcı Avukatı hakim yapmışlar...

Emin Çölaşan, Hizmet Hareketi'nden tutuklu kişileri "sizi serbest bıraktıracağım, bağlantılarım var" diyerek dolandıran avukatın hakim yapıldığını yazmıştı. İlk yazısında olay yeri ve ismi açıklamayan Çölaşan, şimdi açıkladı.



Emin Çölaşan/Sözcü

İşte size o hakim!





Sevgili okurlarım, geçtiğimiz salı günkü yazımda size bir cezaevinden aldığım mektuptan söz etmiştim.





Yazımın başlığı “Dolandıran avukat hakim mi oldu” idi. Yazımda mektup sahibinin adını, hangi cezaevinden yazdığını ve özellikle de avukatın ismini açıklamaktan kaçınmış ve şöyle demiştim:





“Adalet Bakanlığı benden e-posta yoluyla isterse, mektubu ve isimleri kendilerine iletirim.” Aradan günler geçti, bakanlıktan ses çıkmadı.





* * *

Önemli bir olaydır…

Şimdi bir düşünün, cezaevinde bir yıldan beri tutuklusunuz. Günün birinde bir avukat ziyaretinize geliyor, sizi savunacağını söylüyor, “Torpilli ve güçlüyüm, seni en kısa zamanda tahliye ettiririm” diye vaatlerde bulunuyor. Noter aracılığı ile vekalet çıkarıp veriyorsunuz. Üstelik avukata sekiz bin lira para ödüyorsunuz…





Ve adam, mektubu yazan tutuklu müvekkilinin iddiasına göre bir süre sonra ortalıktan kayboluyor!





Sonra anlaşılıyor ki, bu avukat Adalet Bakanlığı tarafından açılan hakimlik sınavını kazanmıştır. Şu anda Ankara'da hakimlik stajı görmektedir. Bir süre sonra hakimliğe asaleten atanacaktır!





* * *

Cezaevi ismini vermemiş, XYZ ili diye geçiştirmiştim. Söz konusu mektup Bitlis cezaevinden İbrahim Yaprak ismi ve imzasıyla gönderilmişti.





Kendisini dolandırdığı iddia edilen avukat, hakimlik sınavını kazandığı güne kadar Bitlis Barosu'na kayıtlı idi. İsmini yine vermiyorum. Baş harfleri O.A.





* * *

Mektubu okuyunca Bitlis Barosu'nu aradım ve durumu sordum. Evet, avukat O.A. hakimlik sınavını kazanana kadar o baroya kayıtlıydı. Ayrıca bir şey daha söylediler: “Burası küçük yerdir, herkes birbirini tanır. Bu avukatın buna benzer başka marifetleri de olduğunu duyardık.”





* * *

Yazımda şöyle demiştim: “Bu gibilerin dağıtacağı ‘Adaletten (!)' ben korkarım. Şimdi Ankara'da hakimlik stajı yapıyor, yani Adalet Bakanlığı tarafından yetiştiriliyor. Böyle biri hakimlikte ve savcılıkta kalamaz, avukatlık da yapamaz.”





* * *

Doğrusunu isterseniz bu konuda Adalet Bakanlığı'ndan birkaç satırlık bir açıklama beklerdim… “Yazdığınız konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır…” Ya da: “Bu hakim adayı ile ilgili konu daha önce bakanlığımıza intikal etmiş, ancak yapılan soruşturma sonucunda olayın doğru olmadığı anlaşılmıştır…” Böyle herhangi bir yanıt beklerdim…





Ve bakanlığa teşekkür ederdim.





* * *





Şimdi bir düşünün, hakimlik stajı yapmakta olan bir şahıs, üzerine atılı “Müvekkilini dolandırma” iddiasıyla hakimlik veya savcılık yapmaya başlayacak…





Ve bir süre sonra cübbesini giyip adalet (!) dağıtmaya başlayacak. Olmaz böyle şey, olmaz.