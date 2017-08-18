Samanyolu Haber /Gündem / 18 yaşın altındaki polis çocuklarını kelepçeleyip kameranın önünden geçirdiler /18 Ağustos 2017 12:35

18 yaşın altındaki polis çocuklarını kelepçeleyip kameranın önünden geçirdiler

Tutuklu Emniyet Müdürü Anadolu Atayün'ün yaşları 18'in altında olan iki çocuğu kelepçelenerek gözaltına alındı. Kelepçeli halde basının önünden geçirilen çocuklar teşhir edildi

SHABER3.COM

BABA ÜÇ YILDIR TUTUKLU

Emniyet Müdürleri Yurt Atayün ve Anadolu Atayün, 17/25 Aralık sürecinin ardından tutuklandılar ve yaklaşık 3 yıldır cezaevindeler. 

Dün sabah eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün'ün çocuklarına yönelik operasyon düzenlendi. 

15 yaşındaki Harun ve 17 yaşındaki Yasemin Atayün kelepçelenerek gözaltına alındı. Konya'da gözaltına alınan iki kardeş kelepçeli biçimde adli tıp kontrolünden geçirilerek nezarethaneye konuldu. 

18 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA KELEPÇE

Aşağıdaki fotoğrafta polislerin, polis kızı Yasemin Atayün'ü kelepçeli ve koluna girmiş şekilde götürdükleri görülüyor.

Babası üç yıldır tutuklu Yasemin Atayün'ün bu yıl üniversite sınavına girdiği öğrenildi. 

Yasemin Atayün halen gözaltında, 15 yaşındaki kardeşi Harun ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

Operasyon medya şovuna dönüştürülürken, adli tıp önünde bütün kameraların toplandığı ve gözaltına alınanları görüntüledikleri görüldü. 

POLİS ÇOCUKLARINA İLK OPERASYON DEĞİL

Daha önce de tutuklu emniyet amiri Ali Fuat Yılmazer'in çocuklarına yönelik operasyon düzenlenmiş ve iki kızı gözaltına alınmıştı. Fatma Saadet ve Rabia Fitnat Yılmazer kardeşler, 16 Mart 2017'de gözaltına alınmış ardından tutuklanmışlardı.

Aktifhaber
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