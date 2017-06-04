Samanyolu Haber /Gündem / Doktorların aileleri ile kavuşmasına yeni engel /04 Haziran 2017 05:10

Doktorların aileleri ile kavuşmasına yeni engel

Hükümet, doktor, eczacı, diş hekimlerinin tayinlerini iyice zorlaştırdı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı, Danıştay’ın kararına karşın eşiözel sektörde çalışan kamudaki doktor, diş hekimi ve eczacıların eşlerinin bulunduğu yerlere tayinlerini zorlaştırdı. Tayin için doktor, diş hekimi ve eczacıların özel sektörde çalışan eşlerinin tayin istenilen yerde son 4 yıl içinde 1440 gün sosyal güvenlik primi ödemiş olmaları şartı getirildi. Oysa diğer sağlık çalışanları için bu süre 720 gün olarak uygulanıyor.

Ayrıca doktor, diş hekimi ve eczacıların özel sektörde çalışan eşleri 1440 gün prim şartını yerine getirmiş olsa bile, tayinler sadece belirlenen illere yapılabilecek. Sağlık Bakanlığı, kamudaki doktor, diş hekimi ve eczacıların tayinlerinde tartışma yaratacak yönetmelik değişikliğine imza attı. Bakanlık daha önce kamudaki doktor, diş hekimi ve eczacıları “stratejik personel” statüsüne almıştı. Kamudaki bu personelin, özel sektörde çalışan eşlerinin yanlarına tayin hakları bulunmuyordu. Bunlar dışındaki sağlık çalışanlarının ise özel sektörde çalışan eşlerinin yanlarına tayin olabilmek için özel sektördeki eşin atama talep edilen yerde son 4 yılda 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir işverene bağlık olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması şartı aranıyordu. “Stratejik personel” olarak kabul edilen kamudaki doktor, diş hekimi ve eczacıların ise böyle bir hakkı bulunmuyordu.

Sağlık meslek örgütleri düzenlemenin iptali için dava açtı. Danıştay, “stratejik personelin” de eş durumu mazereti nedeniyle tayin isteme hakkı bulunduğuna dikkat çekerek düzenlemeyi iptal etti. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı yeni bir yönetmelik değişikliği yaptı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile eşi özel sektörde çalışan stratejik personel (doktor, diş hekimi, eczacı) için de tayin hakkı getirildi. Ancak diğer sağlık çalışanları için özelde çalışan eşin bulunduğu yerde son dört yılda 720 gün sosyal güvenlik primi ödeme şartı aranırken, “stratejik personel” olarak kabul edilen doktor, diş hekimi ve eczacılar için bunun iki katı yani 1440 gün prim ödeme şartı getirildi. Ayrıca doktor, eczacı ve diş hekimlerinin tayin istedikleri yerin 5. ve 6. hizmet bölgesi veya C ve D hizmet grubu il olması şartı da aranacak. Bu iller çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunuyor.
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