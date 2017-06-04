Samanyolu Haber /Gündem / Öldürülen Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni'nin kızı konuştu /04 Haziran 2017 05:20

Öldürülen Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni'nin kızı konuştu

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in kızı Esma Karanfil "Cemil, para kazandıktan sonra çok değişti" dedi.

SHABER3.COM

İstanbul Başakşehir’de geçen pazartesi günü Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, damadı Cemil Karanfil tarafından öldürülmüştü. Daha önce şiddet uyguladığı eşi Esma Karanfil’i de yaralayan Cemil Karanfil cinayetin ardından kayıplara karışmıştı.

Habertürk Gazetesi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre asayiş ekipleri, arabasını bıraktıktan sonra motosikletle kaçtığı tespit edilen katil zanlısını yakalayabilmek için güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri inceledi. Yapılan çalışmalarda katil zanlısının olay günü üzerinde 20 bin lira para olduğu belirlendi. Polis, zanlının saklanabileceği düşünülen 18 ayrı adrese baskın düzenledi. Baskınlarda bulunamayan katil zanlısının yakalanmasının an meselesi olduğu belirtildi.

‘PARA ÇOK DEĞİŞTİRDİ’

Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Esma Karanfil önceki gün gözlerini açtı. Kendine gelen Esma, yakınlarına ilk babasını sordu. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis, henüz tam iyileşemeyen Esma’dan olayla ilgili bilgi aldı.
<< Önceki Haber Öldürülen Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni'nin kızı... Sonraki Haber >>

3000 yıllık taşı bir anda kırdı...

3000 yıllık taşı bir anda kırdı...

Londra'da terör alarmı, peşpeşe saldırılar

Londra'da terör alarmı, peşpeşe saldırılar

Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

Avustralya, IŞİD saldırında kurban olan Hizmet Okulu öğrencisini konuşuyor

Avustralya, IŞİD saldırında kurban olan Hizmet Okulu öğrencisini konuşuyor

Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu

Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu

IFLC Romanya, Cuma akşamı MC TV'de!

IFLC Romanya, Cuma akşamı MC TV'de!

Ekrem Dumanlı: Arkadaşlarımı bırakın ilk uçakla geleyim

Ekrem Dumanlı: Arkadaşlarımı bırakın ilk uçakla geleyim

Siyah Transporterlarla ilgili korkunç şüphe

Siyah Transporterlarla ilgili korkunç şüphe

IFLC 2017 - ABD Programı MC TV'de!

IFLC 2017 - ABD Programı MC TV'de!

AKP'li vekillerle Erdoğan'ın korumaları karşı karşıya geldi

AKP'li vekillerle Erdoğan'ın korumaları karşı karşıya geldi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:10:37