Raporla kanıtlandı... Şenol Güneş gerçekten yaralanmış

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı tribünde yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kalmış, maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş başına gelen yabancı bir madde sonrası yaralanmıştı.



Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Güneş'in kafasının yarılmasıyla başlayan ve sonrasındaki gelişmelerle tırmanan olaylarda Güneş'in bir şeyinin olmadığı, numara yaptığı iddia edilmişti.





'SAHAYI TERK ETMESİNİN EN BÜYÜK NEDENİ TANSİYON'





Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Güneş için "Tiyatro yapıyor" ifadelerini kullanırken, Teknik Direktör Aykut Kocaman kan görmediğini söylemişti. Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Güneş'e ait doktor raporları, tecrübeli teknik adamın yaşadıklarını doğrularken, özellikle kafası kanamadığı için yarık olmadığı yönündeki iddialar da çürüdü.





Habertürk'ten Kartal Yiğit'in aktardığına göre; raporda Şenol Güneş'in kafasının saçlı derisinde yaralanmaya rastlandığı belirtildi. Raporda Güneş'in sahayı terk etmesinin en büyük nedenlerden biri olarak da tansiyonunun aniden yükselmesi yer aldı.





SOL GÖZ ÜST TEMPORAL RETİNADA YIRTIK





İlk olarak 19'a çıkan Güneş'in tansiyonunun gece boyunca 17.4'te olduğu raporlarda görülürken, hastanın kendisini huzursuz ve sıkıntılı hissettiği, bu nedenle Güneş'e tansiyon düşürücü ve rahatlatıcı ilaçlar verilerek takip edildiği yazıldı.



Taburcu olduktan sonra gözünde de ağrı ve kanama meydana gelen Güneş, soluğu bir göz hastanesinde aldı. Tetkiklerde deneyimli hocanın sol göz üst temporal retinasında yırtık tespit edildi.