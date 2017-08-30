Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaklaşık 1000 öğretmen sürgün edildi

Eğitim Sen Diyarbakır 1 No’lu Şube Eşbaşkanı Abbas Şahin, “Öğretmenlerin gönderildiği bölgelerde ırkçı söylemlerin artacağını düşünüyoruz. Biz bu konuda uyarıyoruz, orada bir arkadaşımızın burnu bile kanadığında bunun sorumlusu Saray’dır” ifadelerini kullandı.







Eğitim Sen üyesi "264 öğretmenin sürgün edildiği" Diyarbakır’da basın toplantısı düzenleyen Eğitim-Sen, Diyarbakır 1 No’lu Şube Eşbaşkanı Şahin, bölge genelinde bin dolayında öğretmenin görev yerlerinin değiştiğini kaydetti. Şahin sözlerine şöyle devam etti:





“2008 yılından bu yana yürürlüğe koymak isteyip bir türlü yürürlüğe koyamadıkları rotasyon uygulamasından net bir şekilde anlıyoruz ki; aslında bu çok önceleri hazırlanmış bir planın ilk adımıydı. Rotasyon, Şark Islahat Planı’nın, yani sürgün ve göçertmenin günümüzdeki maskeleşmiş adı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yürürlüğe konulan tehcir, kültürel ve tarihi değerlerimizi yok etmeye yönelik başlatılan Sur ve Hasankeyf’teki yıkım ve kıyımlardan da bağımsız değil. Öğretmenlerin gönderildiği bölgelerde ırkçı söylemlerin artacağını düşünüyoruz. Biz bu konuda uyarıyoruz, orada bir arkadaşımızın burnu bile kanadığında bunun sorumlusu Saray’dır. Bunda Saray’ın, Başbaka’nın ve bakanların parmağının olduğunu her zaman söyleyeceğiz.”





"Sürgün edildiğimi telefonla öğrendim"





Zorunlu olarak görev yeri değiştirilen eğitimcilerden Rıdvan Polat, yaptığı açıklamada hangi kente gideceğinin söylenmediğini, sadece sürgün edildiğinin telefonla bildirildiğini kaydetti. AKP’nin yeni bir rejim yaratmak istediğini söyleyen Polat şunları ifade etti:





“Kendi zihniyetindeki insanları Diyarbakır’a getirip o anlayışta bir eğitim yaratmak istiyorlar. Buradaki çocukları İran’daki, Pakistan’daki gibi dinci, faşist ve gerici bir sistemle eğitmek istiyorlar. Gittiğimiz yerde bize rahat verilmeyeceğini biliyorum.”





Aileler parçalandı





Eğitim Sen 2 No’lu Şube Eşbaşkanı Derya Güngür, şu açıklamada bulundu:





“Gideceğimiz yerler ile ilgili endişelerimiz var ve kaygılıyız. Oralarda her şeyi yaşıyabiliriz. Son dönemde emek kesimine, demokrasi güçlerine yaklaşımlar belli. Bütün hayatımız değişecek. Birçok arkadaşımızın aile birlikteliği parçalandı” ifadesini kullandı. Saliha Zorlu da “Emekçiler, faşizmin bu kadar yoğun olduğu dönemde üzerine düşen tarihi misyonu yerine getirmiş ve faşizmi rahatsız etmiştir.”



