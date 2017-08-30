Kuzey Kore'den füze açıklaması: Güney Kore-ABD tatbikatına karşılık verdik





KCNA, füzenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gözetiminde fırlatıldığını belirtti.





KCNA'nın haberine göre, Kim, "gerçek savaşa benzettiği" bu füze hamlesini "Kore Halk Ordusu'nun Pasifik'teki askeri operasyonlarının ilk adımı ve Guam'ı kontrol altına alma çabalarının anlamlı bir başlangıcı" olarak nitelendirdi. Ayrıca, Kim'in bölgede yeni füze tatbikatları yapılması talimatı verdiği de ifade edildi.





Böylece ilk kez KCNA, Japonya üzerinden geçen bir balistik füzenin bilinçli ve kasten gönderildiğini kabul etmiş oldu. Daha önce de Japonya üzerinden iki kez roket geçmiş ancak bunların uzaya gönderilen roketler olduğu açıklanmıştı.



