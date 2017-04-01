Doğu Ukrayna’da esrarengiz ölümler

Vladimir Makoviç’in yıldızı yaklaşık bundan üç yıl önce parladı. 2014 Nisan'ında Rusya yanlısı ayrılıkçılar, işgal altında olan Doğu Ukrayna’daki Donetsk şehrinde "Halk Cumhuriyeti" ilan ettiklerinde, bağımsızlık bildirgesini Makoviç okudu. O zamana kadar kimsenin tanımadığı bu ak sakallı adam, oluşturulan Yüksek Yönetim Konseyi’nin başkan yardımcılığına getirildi. Ancak altı ay sonra ortalıkta görünmemeye başladı. Ta ki 12 Mart 2017’deki ölüm haberinin gazetelerde yayımlanmasına kadar. Makoviç’in beyin tümörü sonucu hayatını kaybettiği yazıldı.





Esrarengiz ölümler





Böylece Ukraynalı ayrılıkçıların lider kadrosundan bir kişi daha eksilmiş oldu. Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin bugün hayatta olmayan pek çok yöneticisi cinayete kurban gitti. Onlardan biri olan "Givi" lakaplı komutan Mihail Tolstih, Donetsk’teki karargâhında bir alev makinesiyle öldürüldü. Bu olaydan kısa bir süre önce de "Motorola" olarak bilinen komutan Arsen Pavlov, asansörde bombalı saldırı kurbanı oldu. Pavlov, Doğu Ukrayna’da ilk günden beri savaşan Ruslar arasında en meşhur olandı. Her iki komutan da Rus devlet televizyonu tarafından "savaş kahramanı" ilan edildi. Ayrılıkçılar, cinayetlerin arkasında Kiev yönetiminin olduğunu iddia etse de Ukrayna hükümeti bunu reddediyor.





Ukrayna’da ise bu gibi durumlarda hemen herkesin aklına Rusya geliyor ve “temizlikten” bahsediliyor. Ukrayna Parlamentosu üyesi Serhiy Taruta, kendi tezini şöyle açıklıyor: "Bu, ticari menfaatler ve el konulan şirketlerin odak noktasında olduğu bir iktidar mücadelesi. Burada zaman zaman silahlar da konuşuyor. Kurallara uymayan eleniyor!". Eski bir kömür madeni işletmecisi olan Taruta, 2014 yılında, altı ay kadar bölge valiliği de yaptı.



