Doğan Holding kendisiyle ilgili o haberi veremedi







Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.





Ancak Doğan Grubu'nun medya organlarının bu durumla ilgili tek satır haber yapmadıkları, arkadaşlarını savunmadıkları görüldü.





Barbaros Muratoğlu, 1 Aralık’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirilmişti.