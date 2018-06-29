Samanyolu Haber /Ekonomi / Doğalgaza yüzde 20 zam geliyor /29 Haziran 2018 19:04

Doğalgaza yüzde 20 zam geliyor

Doğalgaz piyasasında dengeleme gazı fiyatları yüzde 20 yükselirken, bu durum, doğalgaz tarifelerine yönelik zam sinyali olarak değerlendirildi.

SHABER3.COM

Son aylarda petrol fiyatlarında yaşanan artışa paralel olarak Türkiye'nin doğalgaz ithalat fiyatları da yükseliyor. Buna kurlarda yaşanan artış da eklendiğinde, yurt içinde Türk Lirası olarak belirlenen doğalgaz satış tarifelerine yönelik zam beklentisine yol açmıştı.

Enerji Günlüğü'nden Mehmet Kara'nın haberine göre doğalgaz piyasasında BOTAŞ'ın 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere doğalgaz tarifelerine zam yapacağına yönelik beklentiyi doğrulayan bir gelişme yaşandı. BOTAŞ, dengeleme gazı fiyatlarında geçtiğimiz aya göre yüzde 20'lik bir artış yapıldığını duyurdu. Piyasa aktörleri bu artışı, 1 Temmuz 2018 tarihinde doğalgaz tarifelerine yaklaşık aynı oranda (veya en az 50 TL) zam yapılacağının işareti olarak değerlendiriyor.

Türkiye'de BOTAŞ doğalgazı dolar ile ithal ederken, konut-ısınma, sanayi ve elektrik üretimi amaçlı kullanım olmak üzere üç farklı grupta satış tarifesini TL cinsinden belirliyor. Sanayi (proses) ve elektrik üretimi amaçlı fiyatlar kendi içinde tüketim miktarlarına göre alt gruplara da ayrılıyor.

Dengeleme gazı piyasası, kullanıcıların aylık bazda önceden bildirdikleri miktarda doğalgazı tüketemeyeceklerini gördükleri takdirde bunu tahmininden daha fazla tüketim gerçekleştiren bir başka kullanıcıya satabildiği (ya da tam tersi) pazar olarak biliniyor. Talep ettiğinden fazla tüketen kullanıcı, bu miktarı ihtiyaç fazlası gazı bulunan bir başka oyuncudan alamadığı takdirde, fazla tükettiği kısım için BOTAŞ'ın belirlediği dengeleme gazı fiyatını ödüyor. Ve bu fiyat, olağan gaz satış tarifelerinden daha yüksek oluyor.
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