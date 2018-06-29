Çakıcı 'öldürün' dedi, iki yazar yazmayı bıraktı

Oda tv sitesinin haberine göre Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan’ın yazılarına son verildi.





Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen, Erdoğan'ın dışladığı ya da AKP için gözden düşen bazı yazarların toplandığı Karar gazetesi son olarak mafya lideri Alaattin Çakıcı'nın mektuplu tehdidiyle gündeme geldi. Seçimlerden önce AKP'yi eleştiren yazılar kaleme alan Etyen Mahçupyan, Akif Beki, Mehmet Aydın, Hakan Albayrak, Gürbüz Özaltınlı, Ali Bayramoğlu gibi yazarları öldürün talimatı veren Çakıcı'nın bu tehdidinin ardından gazete ilk etapta bazı yazarların yazılarına son verdi.





Etyen Mahçupyan ile görüşen site, Mahçupyan'ın şu sözlerle yazmayı bıraktığını doğruladığını belirtti:





“Önümüzdeki dönemi nasıl geçiririz, diye oturduk düşündük. Karşılıklı olarak aldığımız karar, bir süre gazetede yazmamak oldu.”





İddiaya göre, Elif Çakır’ın da geçici bir süre yazmayacağını söyleyen Mahçupyan, “Diğer yazarları bilmiyorum. Herkesin kendi kararı” ifadelerini kullandı.





ÇAKICI: SEVENLERİM CEZALANDIRSIN





Çakıcı mesajında şu tehditlerde bulunmuştu:







“Başta ABD ve F...’ye hizmet eden, 24 Haziran seçimlerinde ‘şer ittifakı’nı destekleyen Karar gazetesi sahibi Mehmet Aydın başta olmak üzere; İbrahim Kiras, Hakan Albayrak, Etyen Mahçupyan, Akif Beki, Gürbüz Özaltınlı, Ali Bayramoğlu Türkiye ve yurt dışında bütün sevenlerimce görüldükleri yerde kesinlikle cezalandırılacaklardır. İşte sevenlerime “Abi vur de vuralım, öl de ölelim” diyenlere, kim beni seviyorsa çağrımdır. Görevlerini yerine getirsinler. ”



