Samanyolu Haber /Ekonomi / Doğalgaza havalar soğumadan yapılan zammın sebebi bu mu? /02 Ağustos 2019 10:31

Doğalgaza havalar soğumadan yapılan zammın sebebi bu mu?

Sürpriz şekilde Ağustos'ta zamlanan doğalgaza yeni zamlar beklenirken bu zamların parçalara bölünerek yapılacağı öngörülüyor. Zira gaz fiyatlarında pahalı metodu tercih eden Türkiye'nin artan maliyetleri, Avrupa ile arasındaki farkı temmuzda yüzde 140’a kadar yükseltti.

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Elektrikten bir ay sonra doğalgaza da yüzde 15 zam gelmesi fatura yükünü artırdı. Avrupa’ya kıyasla doğalgazın çok yüksek fiyatla ithal edilmesi ve TBMM’de kabul edilen 11. Kalkınma Planı’nda yazdığı gibi önümüzdeki dönemde doğalgazda maliyet bazlı fiyatlamaya geçilirse ve ithalat fiyatlarında ciddi bir düşüş sağlanamazsa doğalgazda yeni zamların gelmesi bekleniyor.

Emre Deveci'nin Cumhuriyet'te yer alan haberine göre Avrupa’da doğalgaz fiyatı temmuzda 120 dolar/kscm’ye (kilo kalori metreküp) kadar gerilerken Türkiye’de aynı dönemde fiyat 288 dolar/kscm oldu. Aradaki fark tam yüzde 140’a ulaştı. Merkez Avrupa Gaz Hub’ı (CEGH) ve TTF verilerine göre, Avrupa’da doğalgaz fiyatları Ekim 2018-Temmuz 2019 döneminde 290 dolardan 120 dolara kadar düşerken, 2020 yılında da ortalama fiyatın 200 dolar seviyesinde kalması öngörülüyor. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, aynı dönemde Türkiye’nin ithal ettiği doğalgazın fiyatı 270 dolardan 288 dolara yükseldi. 

CHP Enerji Komisyonu Başkanı Necdet Pamir, Avrupa’nın Rusya ile yaptığı sözleşmelerde spot piyasadaki LNG’yi de (sıvılaştırılmış doğalgaz) fiyatlama formülüne eklediğini ancak Türkiye’nin sadece petrole endeksli yüksek fiyatla gaz almaya devam ettiğini söyledi. Dünyada LNG’de arz fazlası olduğunu ve fiyatın düştüğünü, Avrupa’nın bunu Rusya’ya karşı pazarlık kozu olarak kullanabildiğini belirten Pamir, Türkiye’nin ise Rusya ile yakın ilişkilerine ve TürkAkım projesine rağmen fiyatı düşüremediğine dikkat çekti. 11. Kalkınma Planı’nda yurtiçinde doğalgaz satışında maliyet bazlı fiyatlamaya geçileceğinin yazıldığını hatırlatan Pamir, doğalgaza yeni zamların gelmesinin muhtemel olacağını dile getirdi. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, doğalgaz ithalatında spot LNG payının yüzde 5 civarında olduğunu, LNG’nin de Cezayir ile Nijerya’dan uzun vadeli sözleşmelerle yüksek fiyattan alındığına dikkat çekti. Uzun vadeli boru hattı ve LNG sözleşmelerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Türkyılmaz, maliyet bazlı fiyatlamayla doğalgazda yeni zamların geleceği uyarısında bulundu.
 
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