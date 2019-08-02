Samanyolu Haber /Gündem / Soma'da madencilerin tazminatları 5 yıldır ödenmiyor /02 Ağustos 2019 10:34

Soma'da madencilerin tazminatları 5 yıldır ödenmiyor

301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının ardından Soma Kömürleri A.Ş. tarafından işten çıkarılan 2 bin 831 madencinin tazminatları aradan 5 yıl geçmesine karşın hâlâ ödenmedi.

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301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının ardından Soma Kömürleri A.Ş. tarafından işten çıkarılan 2 bin 831 madencinin tazminatları aradan 5 yıl geçmesine karşın hâlâ ödenmedi. Üstüne emekli olan 600 işçi daha eklendi. İşçiler sonuç alamazlarsa Ankara’ya yürüme kararı aldı. İşçilere şimdiye kadar 36 taksitten yalnızca 3’ünün ödendiği, bu ödemelerin de hep seçim öncesine getirildiği bildirildi. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Soma’da ekonomik krizle birlikte ciddi bir geçim sıkıntısı olduğuna dikkat çekti. 
Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre CHP’li Bakırlıoğlu, Soma’da Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Soma Nakliyeciler Kooperatifi’ni ziyaret etti, esnaf ile görüştü. Görüşmelerden izlenimlerini aktaran Bakırlıoğlu, madencilerin 21 Ağustos’ta Soma’da eylem yapma kararı aldıklarını, sonuç alınamazsa da 13 Eylül’de Ankara’ya yürüyeceklerini söyledi.

36 taksit
Bakırlıoğlu, şunları anlattı: 

“Soma Kömürleri A.Ş.’nin patronları Alp ve Can Gürkan’ın malvarlıkları TMSF’ye devredildi. TMSF bu malvarlıklarını satışa çıkartarak önce işçilerin ihbar ve kıdem tazminatlarını ödeyecekti. Ancak daha sonra Türkiye Maden-İş Sendikası devreye giriyor. Patronla protokol yapıyor. Tazminatların 24 taksitte ödeneceği konusunda anlaşılıyor. Sonra bir protokol daha yapılıyor. Taksit sayısı bu kez 36’ya çıkarılıyor. Şimdiye kadar sadece 3 taksit ödeniyor.”

CHP’li Bakırlıoğlu, işçilere yapılan 3 taksit ödemelerinin de tamamının seçimler öncesine denk getirildiğine dikkat çekerek “Her seçim öncesinde bir taksit ödenmiş. 24 Haziran seçimlerinde, 16 Nisan referandumundan önce ödeme yapılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan her Manisa’ya geldiğinde bir taksit ödenmiş” dedi. 

Nakliyeciler Kooperatifi’nin de Soma Kömürleri A.Ş.’den 2.5 milyon liralık alacağını tahsil edemediğini belirten Bakırlıoğlu, şirketin kooperatif ile birlikte esnafa 12 milyon lira borcu bulunduğunu kaydetti. 
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