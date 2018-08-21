Samanyolu Haber /Gündem / Dizi oyuncusu tren kazasında hayatını kaybetti /21 Ağustos 2018 02:41

Dizi oyuncusu tren kazasında hayatını kaybetti

Adana'da hemzemin geçit kazasında dizi oyuncusu Deniz Bezek hayatını kaybetti

SHABER3.COM

Adana'da otomobiliyle hemzemin geçitten geçmeye çalışırken lokomotif çarpması sonucu hayatını kaybeden Deniz Bezek'in, Blu TV'de yayınlanan 'Sıfır Bir' dizisinde rol aldığı ortaya çıktı.

Adana Adli Tıp Kurumu'na gelen dizi oyuncuları, gözyaşlarına boğuldu. Sıfır Bir dizisinde Mahir isimli karakteri oynayan Deniz Bezek'in ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirten dizi oyuncuları, ailesine sabır diledi

'TUVALATE GİTTİM'

Ayrıca kazanın ardından, hemzemin geçitteki bariyerlerden sorumlu olan TCDD görevlisi ise gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan görevli, polis merkezindeki sorgusunda, olay anında tuvalete gittiğini söyledi. Geri döndüğünde ise kazayı görüp korktuğunu ve olay yerinden kaçtığını ileri sürdü.

Polisin soruşturması sürüyor.
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