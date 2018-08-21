ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda 2 gözaltı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada iki kişinin silah ve araçlarıyla birlikte yakalandığı ve suçlarını itiraf ettikleri belirtildi. Polisin saldırıyı gerçekleştirenlerin kullandığı otomobilin plakası tespit ettiği belirtilmişti.





Valilik tarafından, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği binasına silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Saldırıyı geçekleştirdikleri değerlendirilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş’ın, olayda kullanılan 9 milimetre çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile yakalandıkları” bildirildi. Saldırganların, olayda kullandıkları aracın plakasının güvenlik kameralarına yansımaması amacıyla profesyonel bir kaçış yöntemi uyguladıkları ve plakayı led ampulle aydınlattıkları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin, saldırganların kullandıkları yöntem nedeniyle aracın plakasını tespit etmeleri zaman aldı.





“Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş’ın alınan ilk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul ettikleri” belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:





“Olayın faillerinden Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Ahmet Çelikten, ‘sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmeme ve taksirle yaralamadan’ suç kaydı olup cezaevi firarisi olarak aranmaktadır. Diğer fail, Ankara-Çubuk nüfusuna kayıtlı, 1980 doğumlu Osman Gündaş’ın ise taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeden suç kaydı bulunmaktadır.





Silahlı saldırı olayı ile ilgili adli soruşturma derinleştirilerek devam etmekte olup, şüphelilerin bağlantıları ve olayın bütün yönleri araştırılmaktadır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.”





ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN TEŞEKKÜR MESAJI

ABD Büyükelçiliği, Valilik’ten yapılan açıklamadan kısa süre sonra bir teşekkür mesajı yayımladı.





ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA







ABD Büyükelçiliği Sözcüsü David Gainer saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı;





“Bu sabahın erken saatlerinde ABD Büyükelçiliği’nde bir güvenlik olayının gerçekleştiz. Herhangi bir yaralanma ile ilgili bir raporumuz yok ve ayrıntıları araştırıyoruz. Türk Ulusal Polisine hızlı yardımları için teşekkür ediyoruz”



