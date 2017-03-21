Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları için yoğun güvenlik önlemleri alınırken, kutlama alanına bıçakla girmeye çalışan bir kişi polisin dur ihtarına uymaması üzerine vuruldu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.





Görgü tanıklarının ifadelerine ve hastane kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Nevruz alanına sabah saatlerinde kontrol noktalarından birinde girmek isteyen ve elinde bıçak olduğu belirtilen kimliği belirsiz bir kişi polis ile tartıştı. Sırt çantasını aratmak istemeyen kişi polisin dur ihtarına uymayıp kaçınca polis ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.





Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kutlamanın yapılacağı Bağlar ilçesinde Newroz Park'a gelmeye başladı. Nevruz alanına giden yollarda uzun araç konvoyları oluştu. Tıkanan trafik nedeniyle alana gitmek isteyenler, araçlardan inip yürümek zorunda kaldı.





KENTTE 5 BİN POLİS GÖREVLİ





Etkinliğin yapılacağı alanın çevresinde ise polis dün geceden itibaren yolları barikatlarla trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanları sabah saatlerinde bomba arama köpekleri eşliğinde tüm alanı ve platformu aradı. Alan çevresine de 5 ayrı kontrol noktası kuruldu. Kentte, Nevruz nedeniyle 5 bin polisin görevlendirildiği öğrenildi.





Saat 11.00'da başlaması planlanan kutlamada, HDP'nin grup sözcüsü ve Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir ile görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün konuşma yapması bekleniyor. Etkinliği, 400 yerli ve yabancı gazeteci de takip ediyor.