Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Ruhani ile görüşebilirim /26 Ağustos 2019 20:29

Trump: Ruhani ile görüşebilirim

G7 zirvesinin sona ererken ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı: "(İran Cumhurbaşkanı) Ruhani ile görüşmeye hazırım." G7 zirvesi sona ermesinin ardından Fransa Cumhurbaşkan Macron ile basın toplantısı düzenleyen Trump, İran ve ticaret savaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i çağırıp görüşmeler yürütmesini sağlamasının damga vurduğu G7 zirvesinin kapanışında da gündem İran ve ticaret savaşlarıydı. 

Macron’un ortak basın toplantısı düzenlediği Trump, bir yandan nükleer anlaşmadan çekilip en ağır yaptırımlar uyguladığı İran’la görüşme niyetinde olduğunu açıklaması dikkati çekti.

TRUMP-RUHANİ GÖRÜŞMESİ GÜNDEMDE 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Trump, bu görüşmenin birkaç hafta içinde gerçekleşmesinin gerçekçi olduğunu dile getirdi. 

Öncesinde gazetecilere konuşan Macron da olası Trump-Ruhani buluşması için hazırlık görüşmeleri yürütüldüğünü duyurdu.

Washington ile Tahran arasında arabuluculuğa soyunan Fransa Cumhurbaşkanı, “Umuyorum ki, gelecek haftalarda bu görüşmeler temelinde Ruhani ile Trump arasında bir zirve görebileceğiz.” dedi. 

Eylül sonunda New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılacak Ruhani ile Trump’ın bu vesileyle görüşme fırsatı var.

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