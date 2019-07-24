Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır'da karakola saldırı: Dört yaralı /24 Temmuz 2019 20:10

Diyarbakır'da karakola saldırı: Dört yaralı

Yenişehir ilçesindeki Şehitler Polis Merkezi'ne el yapımı patlayıcı atan iki kişi, iki el de ateş ederek olay yerinden kaçtı. Patlamada bölgede bulunan dört kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitler Polis Merkezi’ne silah ve el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırıyı yapanların iki kişi olduğu belirtildi. Patlamada bölgede bulunan dört kişi yaralandı. Şehitler Polis Merkezi’ne el yapımı patlayıcı atan iki kişi daha sonra silahla iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı. 

Patlamada yaralanan 49 yaşındaki Ayşegül Çetin, 68 yaşındaki Ahmet Balta, 52 yaşındaki Metin Peker ve 59 yaşındaki Ömer Öner hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde 9 mm çapında iki adet kovan bulunduğu belirtili.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Diyarbakır'da karakola saldırı: Dört yaralı Sonraki Haber >>

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:47:23