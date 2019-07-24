Diyarbakır'da karakola saldırı: Dört yaralı

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitler Polis Merkezi’ne silah ve el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırıyı yapanların iki kişi olduğu belirtildi. Patlamada bölgede bulunan dört kişi yaralandı. Şehitler Polis Merkezi’ne el yapımı patlayıcı atan iki kişi daha sonra silahla iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı.







Patlamada yaralanan 49 yaşındaki Ayşegül Çetin, 68 yaşındaki Ahmet Balta, 52 yaşındaki Metin Peker ve 59 yaşındaki Ömer Öner hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde 9 mm çapında iki adet kovan bulunduğu belirtili.