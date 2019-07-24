Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın başdanışmanı hakkında flaş iddia /24 Temmuz 2019 19:58

Erdoğan’ın başdanışmanı hakkında flaş iddia

Kahramanmaraş Valiliği'nde hukuk müşavirliği görevini yapan Mesut Taner Genç sosyal medya üzerinden belgeleriyle birlikte çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Kahramanmaraş Valiliği'nde Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Mesut Taner Genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Sefer Turan'ın ağabeyi Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan'a işlediği öne sürülen suçlar sebebiyle  'aylıktan kesme' cezası verildiğini, ancak bunun ardından İçişleri Bakanlığı'nın devreye girerek kendisine soruşturma açtığını, 'soruşturmanın selameti için' de kendisinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. 

Mustafa Mahir Turan’ın aylık kesme olarak aldığı ceza sonrası Kahramanmaraş Valiliği’nde hukuk müşaviri olan Mesut Taner Genç, İçişleri Bakanlığı’nın kendisi hakkında soruşturma açtığını ve soruşturma süresince görevden uzaklaştırıldığını kendisine gönderilen ‘görevden uzaklaştırma’ ihbarnamesiyle öğrendi. 

Genç, yaşananları sosyal medyada görevden uzaklaştırma ihbarnamesiyle birlikte paylaştı: 

“Hukuk Müşaviri olarak bulunduğum K.Maraş Valiliğinde bir aydır Vali Yardımcılığı Vekaleti ile Milli Eğitim Müdürlüğüne geçici bir süre baktığım dönemde, 5 Temmuz 2019 günü başkanlık ettiğim Milli Eğitim Disiplin Kurulu Kararında hakkında İl Maarif müfettişlerince disiplin soruşturması yürütülen İlimiz Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü, Mustafa Mahir Turan (Sayın Cumhurbaşkanı, Başdanışmanı Sefer Turan Bey'in Abisi) hakkında, işlediği iddia edilen suçlar hakkında “ kademe ilerlemesinin durdurulması “ teklif edilmiş olup, kurul tarafından bu teklif “Aylıktan kesme” şeklinde onanmıştır. Tabii, bu müdürümüz sıradan bir müdür değil, kardeşi Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı, ee ne mi oldu, sen kim oluyorsun da Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanın kardeşine ceza verme cesareti gösterebiliyorsun. Al sana…”



Mesut Taner Genç, durumu ortaya koyan paylaşımının ardından, Erdoğan'ın başdanışmanı Sefer Turan'ın abisi Mustafa Mahir Turan hakkındaki disiplin soruşturması karar sayfasını da paylaştı. Genç, paylaşımında bu sefer şöyle sitem etti: 



Daha önce yazmıştım, ne sarayın soytarısı, ne de Balgat’ın dalkavuğu olmam. Söyleyemedikleri Türk milliyetçisiyim. Kendimle gurur duyuyorum. Hiç kimseden korkmuyorum. Türk milliyetçisiyim. Haktan ve adaletten yanayım. Kimseye bir borcum yok. Borcum, harcım milletimizin yükseltilmesi üzerinedir. Bize açacağınız davalar da bize vız gelir  vız gider başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm atalarımızın açtığı yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Ne mutlu Türkim diyene!
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