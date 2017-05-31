Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır'da çatışma: 3 asker şehit, 8 yaralı /31 Mayıs 2017 15:03

Diyarbakır'da çatışma: 3 asker şehit, 8 yaralı

Diyarbakır Lice'deki çatışmada 3 asker şehit oldu

SHABER3.COM

Diyarbakır'da 10 bin askerin katılımıyla yürütülen operasyonda çatışma çıktı.

Çatışmada 3 asker şehit oldu.

Diyarbakır'da gün içinde çıkan çatışmalarda 8 asker ve 1 korucu yaralanmıştı.

<< Önceki Haber Diyarbakır'da çatışma: 3 asker şehit, 8 yaralı Sonraki Haber >>

IFLC 2017 - ABD Programı MC TV'de!

IFLC 2017 - ABD Programı MC TV'de!

AKP'li vekillerle Erdoğan'ın korumaları karşı karşıya geldi

AKP'li vekillerle Erdoğan'ın korumaları karşı karşıya geldi

Şenol Hoca nereden bilsin!

Şenol Hoca nereden bilsin!

Ekrem Dumanlı sessizliğini bozdu

Ekrem Dumanlı sessizliğini bozdu

Ali Yıldız ailesiyle birlikte 4 gündür havalimanında rehin

Ali Yıldız ailesiyle birlikte 4 gündür havalimanında rehin

Ramazan'da inleyen gönüller

Ramazan'da inleyen gönüller

Yandaş sunucuyu konuğu canlı yayında 'cahil' diye azarladı!

Yandaş sunucuyu konuğu canlı yayında 'cahil' diye azarladı!

Kasetçiler Erdoğan'ın ne kadar yakınında?

Kasetçiler Erdoğan'ın ne kadar yakınında?

Dünyanın başkentinde 17 dilde teröre kınama mesajı

Dünyanın başkentinde 17 dilde teröre kınama mesajı

ABD Meclisi, IFLC'yi resmen tanıdı!

ABD Meclisi, IFLC'yi resmen tanıdı!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:24:37