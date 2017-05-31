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Diyarbakır'da çatışma: 3 asker şehit, 8 yaralı
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Diyarbakır'da çatışma: 3 asker şehit, 8 yaralı
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31 Mayıs 2017 15:03
Diyarbakır'da çatışma: 3 asker şehit, 8 yaralı
Diyarbakır Lice'deki çatışmada 3 asker şehit oldu
SHABER3.COM
Diyarbakır'da 10 bin askerin katılımıyla yürütülen operasyonda çatışma çıktı.
Çatışmada 3 asker şehit oldu.
Diyarbakır'da gün içinde çıkan çatışmalarda 8 asker ve 1 korucu yaralanmıştı.
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