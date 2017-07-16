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Diyarbakır Vali Yardımcısı'na gözaltı
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Diyarbakır Vali Yardımcısı'na gözaltı
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16 Temmuz 2017 10:01
Diyarbakır Vali Yardımcısı'na gözaltı
Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir gözaltına alındı.
SHABER3.COM
Diyarbakır'da yürütülen cemaat soruşturması kapsamında Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Eşi ile gözaltına alınan Gökdemir'in emniyetteki işlemleri sürüyor.
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