Cezaevinden kaçan Nişanyan'dan yeni mesaj

Yazar Sevan Nişanyan'ın sosyal medyadaki "Kuş uçtu. Darısı geride kalan 80 milyonun başına" paylaşımının ardından cezaevinden kaçtığı yorumları sonrası açıklama geldi.





Sabah saatlerinde izinli olarak çıktığı Foça Açık Cezaevi'ne geri dönmeyerek firar eden Nişanyan, yurtdışına çıktığı iddialarını doğrulayamayacağını söyleyerek, "Her halükârda özgür olduğumu söylemek isterim" dedi.





T24'e konuşan Nişanyan, özgürlüğü herkes için dilediğini ifade ederken "Dışarıda olanların büyük bir kısmının içeri girmesi lazım. Umarım en yakın zamanda herkesin katkısı ile olur" diye konuştu.





Nişanyan Şirince'de SİT alanındaki arazide iki kez mühürlenmesine rağmen ev yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.





Aleyhinde kesinleşen cezaları, mühür bozma ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından dokuz ayrı dosyadan oluşuyordu.