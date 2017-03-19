Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır Kayyım'ı protesto sebebiyle maçı tamamlayamadı /19 Mart 2017 22:14

Diyarbakır Kayyım'ı protesto sebebiyle maçı tamamlayamadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı Cumali Atilla, maçı izlemek için geldiği statta protesto edilince ilk yarıdan sonra ayrıldı.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım olarak atanan Cumali Atilla, izlemek için geldiği Amedspor maçından protestolar nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı.

Liderlik mücadelesi veren Amedspor, sahasında Bucaspor’u 2-1 yendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı Cumali Atilla, maçı izlemek için geldiği statta protesto edilince ilk yarıdan sonra ayrıldı. Maçı eski milli futbolculardan Tanju Çolak ve Semih Yuvakuran da izledi.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'un 28. hafta maçında Amedspor, Seyrantepe Spor Kompleksi'nde İzmir ekibi Bucaspor'u konuk etti. Amedspor, maçı 2-1 galibiyetle bitirdi. Amedspor bu sonuçla puanını 52'ye çıkarırken, ikinci sıradaki BB Erzurumspor ise Zonguldak Kömürspor'a 3-1 mağlup olarak 52 puanda kaldı. İki takımın lider İstanbulspor ile aralarındaki puan farkı 5’e düştü.

Maç sonunda kırmızı kart gösterilerek oyundan atılan Deniz Naki saha içerisine gelerek kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarları selamladı.

KAYYIM STADI TERK ETTİ

Maçı izlemeye gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyım olarak atanan Cumali Atilla, stadı dolduran binlerce kişi tarafından, "Kayyım dışarı" protestosuna maruz kaldı. Tepki gösterilen Atilla, ilk yarının sona ermesiyle stadı terk etti.

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