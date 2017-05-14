Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet'ten Twitter fetvası /14 Mayıs 2017 12:37

Diyanet'ten Twitter fetvası

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Konya’da tarihi Kapı Camii’nde sabah namazını kıldırdı. Görmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere AKP'nin söylemlerine benzer şekilde gençlerden Twitter'dan uzak durmalarını istedi.

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Mehmet Görmez: 140 karakterlik lüzumsuz söz, ifade, yazılardan uzak durun

‘Sabah namazı buluşması’ kapsamında Konya’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, tarihi Kapı Camii’nde cemaate namaz kıldırıp dua ettirdi. Sabah namazının önemine dikkat çeken Görmez, özellikle gençlere seslenerek şunları söyledi: ‘140 karakterlik lüzumsuz sözlerden, ifade ve yazılardan uzak durun. Sosyal medyada, internette şurada, burada sizi, kalbinizi, yüreğinizi işgal edecek olan, beyninizi teslim alacak olan her türlü görüntü, lüzumsuz söz ve yazıdan uzak durun. Ta ki dünyanızı cennete dönüştürebilesiniz. Ta ki kalbinizi kimse gelip sizi cep telefonu marifetiyle işgal etmeye kalkışmasın. Ta ki cep telefonu marifetiyle aklınızı, ruhunuzu kimse teslim almasın.’

Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce AKP'nin kontrol edemediği tek haber mecrası Twitter'ı defalarca hedef almış ve Twitter Türkiye'de yasaklanmıştı.
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