Diyanetten tartışılacak iki faaliyet daha.. Parayı faize yatırmış.. İstihbarat toplamış

İslam'da haram olarak nitelenen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da 'sömürü' olarak kabul edilen faizi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB) kullandığı ortaya çıktı. Bütçeden bir yılda 6 milyar 482 milyon 979 bin lira ödenek alan DİB’in faiz yoluyla bir yılda 255 bin lira gelir elde ettiği belirtildi.





Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporu yayımlandı. 2015 yılında da 197 bin lira faiz geliri elde eden DİB, geçtiğimiz yıl kira gelirlerinden 2 milyon 884 bin lira, bağışlardan 10 milyon 435 bin lira, para cezalarından 104 bin lira ve özel gelirlerden de 4 milyon 476 bin lirayı kasasına koydu.





Personele 5 milyar





AKP döneminde bütçesi düzenli bir biçimde artırılan ve birçok tartışmalı ‘fetva’sı ile de bilinen DİB’in yüksek tutarlardaki harcamaları da dikkati çekti. DİB’in harcamalarını kalem kalem açıklayan Sayıştay raporuna göre, en fazla harcama “personel giderleri” kaleminden yapıldı. DİB, bir yılda personeli için 5 milyar 129 milyon TL harcadı. “Mal ve hizmet alımı” için 222 milyon 579 bin TL harcayan DİB, “temsil ve tanıtma” giderlerine 2 buçuk milyon TL harcadı. “Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler” kaleminde yapılan harcamalar, DİB’in bütçeden aldığı paydan başka kurumlara toplam 103 milyon 679 bin TL aktardığını ortaya çıkardı. DİB, “vergi gelirlerinin ret ve iadesi” kalemi için kasasından 258 milyon 510 bin TL çıkardı.





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Diyanet’in ‘istihbarat’ faaliyeti raporda!





Sayıştay’ın hazırladığı raporda yer alan ‘42 TL’lik bir harcama, DİB’in 16 Nisan Referandumu öncesinde gündeme gelen Avrupa ülkelerinde istihbarat çalışmaları yaptığı iddialarını anımsattı. Raporun, ‘Faaliyet Sonuçları Tablosu’nda yer alan ‘personel giderleri’ kaleminde ‘istihbarat personeli’ hakkında yapılan harcamaya ilişkin herhangi bir veriye yer verilmezken, “Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri” kaleminde ‘istihbarat personeli’ için 40 TL tutarında sembolik bir harcama yapıldığı ortaya çıktı. “DİB istihbarat personeli mi çalıştırıyor” sorusunu gündeme getiren bu harcama, Ocak ayında Almanya ile yaşanan krizi akıllara getirdi. 2017 yılının ilk ayında Almanya, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) camilerinde görevli bazı imamların Gülen Cemaati hakkında Ankara’ya bilgi notları göndermesi üzerine inceleme başlatmış, Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, iddialar üzerine güvenlik makamları tarafından inceleme başlatıldığını açıklamıştı.



