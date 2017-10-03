Samanyolu Haber /Ekonomi / Dış ticaret açığı, eylülde yüzde 85 arttı /03 Ekim 2017 09:11

Dış ticaret açığı, eylülde yüzde 85 arttı

Eylülde dış ticaret açığı yüzde 85 oranında artış kaydederek 8 milyar 144 milyon dolara yükseldi.

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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, eylülde geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8.67 artarak 11 milyar 849 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 30.67 artışla 19 milyar 993 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 21.51 artış gösterdi ve 31 milyar 841 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 85.23 artarak 8 milyar 144 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı eylülde yüzde 59.3 olarak gerçekleşti. Bu oran, geçen yılın aynı ayında yüzde 71.3 düzeyindeydi.
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