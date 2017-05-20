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20 Mayıs 2017 13:03
Diyanet'te görevden alma
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özafşar üçlü kararnameyle görevinden alındı.
SHABER3.COM
Habertürk'ün aktardığına göre, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Diyanet TV'den sorumlu olan Mehmet Emin Özafşar üçlü kararnameyle görevinden alındı.
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