Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet'te görevden alma /20 Mayıs 2017 13:03

Diyanet'te görevden alma

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özafşar üçlü kararnameyle görevinden alındı.

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Habertürk'ün aktardığına göre, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Diyanet TV'den sorumlu olan Mehmet Emin Özafşar üçlü kararnameyle görevinden alındı.
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